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Названа дата следующего боя Уайта

Названа дата следующего боя Уайта
18:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Диллиан стал официальным претендентом на бой за пояс WBC.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн рассказал, когда его клиент выйдет в ринг в следующий раз. Напомним, в своем крайнем поединке британец завоевал титул временного чемпиона WBC, победив колумбийца Оскара Риваса.

"Чемпионы много раз отказывали ему, но теперь этот фокус не пройдет. Диллиан Уайт - официальный обязательный претендент. Он временный чемпион WBC. Мы знаем, что он обязательно получит крупный бой.

Наша команда должна и дальше давить на WBC, чтобы Диллиан провел поединок за титул до мая 2020 года. А до этого ему нужно будет еще раз выйти в ринг. Думаю, следующий его бой состоится в ноябре или декабре", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее о готовности провести поединок с Уайтом заявил украинец Александр Усик.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
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