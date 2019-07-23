Названа дата следующего боя Уайта

Новости спорта: Диллиан стал официальным претендентом на бой за пояс WBC.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн рассказал, когда его клиент выйдет в ринг в следующий раз. Напомним, в своем крайнем поединке британец завоевал титул временного чемпиона WBC, победив колумбийца Оскара Риваса.

"Чемпионы много раз отказывали ему, но теперь этот фокус не пройдет. Диллиан Уайт - официальный обязательный претендент. Он временный чемпион WBC. Мы знаем, что он обязательно получит крупный бой.

Наша команда должна и дальше давить на WBC, чтобы Диллиан провел поединок за титул до мая 2020 года. А до этого ему нужно будет еще раз выйти в ринг. Думаю, следующий его бой состоится в ноябре или декабре", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее о готовности провести поединок с Уайтом заявил украинец Александр Усик.