"Это же Мэнни": Мейвезер - о победе Пакьяо над Турманом

Новости спорта: Филиппинец одолел Кита Турмана в чемпионском поединке.

Непобежденный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший прокомментировал победу нового суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо над американцем Китом Турманом.

Опытный филиппинец дважды отправлял своего оппонента в нокдаун и смог добыть победу раздельным решением судей. Отметим, что это поражение стало первым в карьере Турмана.

"Я не удивлен итогами боя. А чего вы еще хотели? Это же Мэнни Пакьяо!" - приводит слова Мейвезера Mirror.

Отметим, что Пакьяо и Мейвезер уже встречались однажды на боксерском ринге в 2015 году. Тогда единогласным решение судей победу одержал Флойд.

Сейчас команда филиппинца хочет организовать реванш со звездным американцем, однако Мейвезер не планирует свое возвращение в профессиональный бокс.