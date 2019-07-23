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"Это же Мэнни": Мейвезер - о победе Пакьяо над Турманом

"Это же Мэнни": Мейвезер - о победе Пакьяо над Турманом
08:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Филиппинец одолел Кита Турмана в чемпионском поединке.

Непобежденный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший прокомментировал победу нового суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо над американцем Китом Турманом.

Опытный филиппинец дважды отправлял своего оппонента в нокдаун и смог добыть победу раздельным решением судей. Отметим, что это поражение стало первым в карьере Турмана.

"Я не удивлен итогами боя. А чего вы еще хотели? Это же Мэнни Пакьяо!" - приводит слова Мейвезера Mirror.

Отметим, что Пакьяо и Мейвезер уже встречались однажды на боксерском ринге в 2015 году. Тогда единогласным решение судей победу одержал Флойд.

Сейчас команда филиппинца хочет организовать реванш со звездным американцем, однако Мейвезер не планирует свое возвращение в профессиональный бокс.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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