Хирн: Люди думают, что Пакьяо сидит на допинге

Новости спорта: Промоутер призвал филиппинца подписать контракт с VADA.

Британский промоутер Эдди Хирн поделился впечатлениями от победы Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в бою против Кита Турмана (29-1, 22 КО). Также Хирн отреагировал на заявления болельщиков о применении допинга со стороны филиппинца и попросил Пакьяо подписать контракт с VADA чтобы пресечь подобные слухи.

«Это потрясающая победа. Мэнни стареет, но в то же время становится быстрее, сильнее, лучше и крупнее. Похоже, он очень упорно тренировался, разве нет? Человек еще ни разу не проваливал допинг-тест, нельзя просто так начать обвинять Мэнни Пакьяо в читерстве. Но есть много спекуляций на этот счет, они существуют годами. В такой ситуации почему бы не подписать контракт с VADA? Это самый легкий способ избавиться от любых спекуляций и слухов.

Я не утверждаю, что Мэнни Пакьяо - читер. Я говорю о том, что думают люди. Безусловно, ради собственной репутации ему лучше согласиться на тестирование VADA. Но он боец pound-for-pound, легенда бокса. Я надеюсь, что Пакьяо никогда не нуждался в допинге. Я буду очень удивлен, если окажется, что он принимал запрещенные препараты. Возможно, Пакьяо - уникум и гений. Но, чтобы избавиться от подозрений, необходимо тестирование VADA».