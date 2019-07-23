Усик назвал имя своего следующего соперника

Новости спорта: Дебют украинца в хэвивейте планируется на эту осень.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик анонсировал свой долгожданный дебют в супертяжелом весе, который должен состояться этой осенью в США.

Соперником украинца, вероятно, станет камерунский боксер Карлос Такам.

"Я также очень жду своего возвращения. Устал, что не выступаю, а только тренируюсь. Я готов тяжело работать, готов к бою и с нетерпением жду свой дебют в супертяжелом весе.

Вчера я встречался с Эдди Хирном, и мы говорили об этом. Вероятно, бой пройдет в сентябре, но, скорее всего, в октябре в США. Мы еще не знаем на 100 процентов, кто будет следующим соперником, но Эдди говорил, что это, скорее всего, будет Карлос Такам", - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, ранее Александр Усик рассказал о соперниках, с которыми он хотел бы провести поединок в супертяжелом дивизионе.