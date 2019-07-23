Хирн сделал свой прогноз на бой Кэмпбелл - Ломаченко

Новости спорта: Промоутер британца оценил его шансы в бою с Ломаченко.

Британский промоутер Эдди Хирн оценил шансы своего подопечного Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) в предстоящем поединке с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Хирна цитирует Mirror.

«Это станет большим событием для британского бокса. Я считаю, что проведение боя в Великобритании повышает шансы Люка на победу. Сейчас Великобритания - локация для мегафайтов. Лучший боец pound-for-pound будет драться против нашего лучшего в истории любителя. Я уверен, что Люку хватит боксерского интеллекта и способностей, чтобы побить Ломаченко.

Нельзя отказываться от таких возможностей. Иначе зачем вообще заниматься спортом? Кэмпбелл - на пике карьеры, у него есть шанс войти в истории и стать первым номером pound-for-pound. Впрочем, Люку придется драться против гениального Ломаченко. Опытные любители бокса понимают, что этот бой необходимо обязательно посмотреть. Василия можно сравнить с Шугаром Рэем Леонардом и другими величайшими боксерами всех времен. Так что это уникальная возможность увидеть здесь великого бойца. И у нашего парня есть шанс его победить».

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Всего за пару часов, с момента открытия продаж было продано рекордное количество билетов.