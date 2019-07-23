Ломаченко: Хочу показать Лопесу его место

Новости спорта: Василий Ломаченко порассуждал о бое с Теофимо Лопесом.

Лопес и Ломаченко могут в 2020 году определить абсолютного чемпиона мира в легком весе, если американец в следующем бою побьет чемпиона IBF Ричарда Комми, а украинец 31 августа в Лондоне в поединке за вакантный титул WBC разберется с Люком Кэмпбеллом.

"Почему я предпочитаю Лопеса, а не Комми? Он слишком много говорит, он говорит нехорошие слова в мою сторону. Знаете, вместе со своим отцом он выглядит как клоун. Они комики. Я хочу показать ему его место.

Верю ли я, что 31 августа остановлю Кэмпбелла? Я не думаю об этом, я просто тренируюсь к следующему бою и готовлюсь показать свой лучший стиль.

Переход в суперлегкий вес? Не сейчас. Это зависит от моих физических кондиций. Может быть", - сказал Ломаченко.