Усик: Я очень хочу боя с Энтони Джошуа

Новости спорта: Украинский боксер хочет поскорее вернуться в ринг.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал порталу BoxingScene о том, с кем бы он хотел встретиться на профи ринге. Как заявил сам боксер, он устал постоянно тренироваться, и жаждет своего первого поединка в супертяжах.

«Я хочу поединок с Энтони Джошуа на «Уэмбли». Думаю, мне будет намного сложнее сражаться с Джошуа, чем с Руисом. Если вы хотите быть лучшим, вы должны драться с лучшими. Джошуа, Фьюри, Уайлдер и Руис сегодня самые лучшие.

Я очень жду дебюта в супертяжах. Я уже устал быть вне боев, просто тренироваться и тренироваться. Я готов к тяжелой работе, я готов к бою и с нетерпением жду дебюта.

Вчера у нас была встреча с Эдди Хирном, и мы говорили об этом, похоже, что дебют может произойти в сентябре, но, скорее всего, в октябре. Это будет в США. Мы еще не знаем на 100%, но Эдди говорил, что это, скорее всего, будет Такам».