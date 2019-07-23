Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Усик: Я очень хочу боя с Энтони Джошуа

Усик: Я очень хочу боя с Энтони Джошуа
11:59 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Украинский боксер хочет поскорее вернуться в ринг.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал порталу BoxingScene о том, с кем бы он хотел встретиться на профи ринге. Как заявил сам боксер, он устал постоянно тренироваться, и жаждет своего первого поединка в супертяжах.

«Я хочу поединок с Энтони Джошуа на «Уэмбли». Думаю, мне будет намного сложнее сражаться с Джошуа, чем с Руисом. Если вы хотите быть лучшим, вы должны драться с лучшими. Джошуа, Фьюри, Уайлдер и Руис сегодня самые лучшие.

Я очень жду дебюта в супертяжах. Я уже устал быть вне боев, просто тренироваться и тренироваться. Я готов к тяжелой работе, я готов к бою и с нетерпением жду дебюта.

Вчера у нас была встреча с Эдди Хирном, и мы говорили об этом, похоже, что дебют может произойти в сентябре, но, скорее всего, в октябре. Это будет в США. Мы еще не знаем на 100%, но Эдди говорил, что это, скорее всего, будет Такам».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо
02 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
03 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
04 "Позор": Агент Бэйла раскритиковал Зидана
05 Руис рассказал о сложностях в переговорах с Джошуа по реваншу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь