Чисора может провести следующий бой с Паркером

Новости спорта: Промоутер британца высоко оценивает шансы организовать этот поединок.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, назвал возможного следующего соперника своего подопечного.

По словам функционера, Чисора должен провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.

"Выступление Дерека в бою со Шпилькой было отличным. Сейчас это ведет к серьезному поединку против Джозефа Паркера, и это будет отличный бой. Если он будет драться с Паркером таким же образом, это будет настоящая битва. Такой бой мы бы с удовольствием сделали главным поединком вечера. Оба боксера хотят этого поединка", - приводит слова Хирна IFL TV.

Напомним, Дерек Чисора в последнем бою нокаутировал поляка Артура Шпильку уже во втором раунде. После поединка британец вызвал на бой Джозефа Паркера, назвав его австралийским цыпленком.