Чисора может провести следующий бой с Паркером

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, назвал возможного следующего соперника своего подопечного.
По словам функционера, Чисора должен провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.
"Выступление Дерека в бою со Шпилькой было отличным. Сейчас это ведет к серьезному поединку против Джозефа Паркера, и это будет отличный бой. Если он будет драться с Паркером таким же образом, это будет настоящая битва. Такой бой мы бы с удовольствием сделали главным поединком вечера. Оба боксера хотят этого поединка", - приводит слова Хирна IFL TV.
Напомним, Дерек Чисора в последнем бою нокаутировал поляка Артура Шпильку уже во втором раунде. После поединка британец вызвал на бой Джозефа Паркера, назвав его австралийским цыпленком.