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Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
07:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боксер Максим Дадашев скончался в больнице США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом.

В США в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом скончался российский боксёр Максим Дадашев. Ему было 28 лет.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — приводит слова члена команды Дадашева ТАСС.

20 июля в Оксон-Хилле Дадашев провёл поединок с Сабриэлем Матиасом. Россиянин уступал на протяжении всего боя, а в финальных раундах пропустил ряд точных тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима остановила встречу. Уже после боя россиянину стало плохо и он был госпитализирован. Дальше ему была проведена экстренная операция, а впоследствии боксёр был введён в искусственную кому. Говорилось, что у Максима есть шансы на возвращение к полноценной жизни. Однако все усилия врачей не помогли спасти жизнь Дадшеву. Сегодня его не стало.

На профессиональном ринге Дадашев провёл 14 поединков, в 13 из которых победил.

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Бокс, Новости бокса, Максим Дадашев.
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