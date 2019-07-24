Команда Альвареса ведет переговоры о бое с Деревянченко

Новости спорта: Мексиканский боксер, похоже, решил провести защиту своего чемпионского пояса.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) может провести бой против чемпиона мира WBA, WBC, IBF мексиканца Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

По информации BoxingScene, что промоутеры боксеров Golden Boy Promotions и Лу ДиБелла близки к завершению переговоров, из-за чего торги о бое, назначенные на сегодня, 23 октября, были перенесены.

Сообщается, что поединок может пройти в октябре или ноябре.

Ранее, когда IBF обязала Альвареса провести обязательную защиту титула IBF против Деревянченко, но мексиканец намеревался провести более денежный бой против Сергея Ковалева, но после того, как стороны не договорились, Канело объявил, что отменил свой бой 14 октября.