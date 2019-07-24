Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Флойд Мейвезер поможет китайским боксерам

Флойд Мейвезер поможет китайским боксерам
17:02 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Известный боксер станет специальным советником сборной Китая.

Американский боксер Флойд Мэйвезер согласился на роль специального советника в олимпийской сборной Китая по боксу. Китайская федерация бокса объявила о достижении договоренности с 42-летним ветераном в национальной социальной сети WeChat. Мэйвезер поможет команде подготовиться к выступлениям на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

31 декабря американец принял участие в выставочном поединке на турнире Rizin 14 в Японии. Тогда Мэйвезер победил японского бойца Тенсина Насукаву по правилам бокса. Выступление принесло американскому боксеру девять миллионов долларов.

В 2017 году Мэйвезер одержал верх в бою с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Эта победа стала 50-й в карьере Мэйвезера. Американец ни разу не уступал на профессиональном ринге.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Китая по боксу завоевала четыре медали. Наибольшего успеха добились китайские спортсменки: на их счету две бронзы и одно серебро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Мейвезер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
02 Руис затроллил Фьюри
03 Карпаты подписали экс-игрока Динамо
04 Зидан ответил на критику агента Бэйла
05 Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь