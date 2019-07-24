Усик посвятил стих умершему Дадашеву

Новости спорта: Россиянин умер в больнице.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) выразил свои соболезнования близким Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих:

«Я болен боксом, я это знаю. Я болен тем, что манит и пленит,

И нету дня, чтоб я не думал, когда закончу, как дальше жить.

Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту,

Когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою,

Я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге – я живу, я расцветаю как тюльпан,

И если нету в жизни бокса – я разлечусь как одуван.

Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.

Соболезнование близким».