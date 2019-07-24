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Гвоздик: С Бетербиевым будет самый тяжелый бой в жизни

Гвоздик: С Бетербиевым будет самый тяжелый бой в жизни
10:09 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) поговорил о бое с Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Гвоздик в бою с Бетербиевым выставит на кон титул WBC в полутяжелом весе. Россиянин в противостоянии с харьковчанином будет защищать пояс IBF.

"Почему Бетербиев выигрывает? На самом деле в профи-боксе иметь жесткий удар – это немало. Артур – обученный боксер, он чемпион мира в любителях, одним ударом этого достичь не получится. Сила – его козырь, но он умеет боксировать. Это большой вызов.

С Бетербиевым мне предстоит провести самый тяжелый бой в моей жизни. Это суперкрутой поединок. Пограничные чувства. И классно, и понимаешь, с чем тебе предстоит встретиться. Но сегодня пришло время это сделать. Сейчас я на пике, Артур на пике, почему бы нам не выявить сильнейшего.

О бое узнал три дня назад, о возможности боя узнал неделю назад. Сейчас в Украине, 29 июля вылетаю в США. Немного времени займет адаптация, потом начнем подготовку к бою. У нас с тренером будет около 2,5 месяца на подготовку", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу #ZeRingШоу.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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