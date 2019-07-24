Экс-соперник Усика награжден престижной премией

Новости спорта: Мурат Гассиев был награждён премией "Звезда бокса".

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев был награждён премией «Звезда бокса» за поединок с кубинским спортсменом, чемпионом мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Юниером Дортикосом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Церемония награждения прошла в рамках Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

Гассиев победил Дортикоса нокаутом в феврале 2018 года в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В финале турнира Гассиев проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее стало известно, что Гассиев из-за травмы отменил бой с американцем Джоуи Давейко.

25-летний Мурат Гассиев на профессиональном ринге провёл 27 боёв и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом). Единственное поражение российский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который также перешёл в супертяжёлую весовую категорию.

Помимо Гассиева, премии получили Артур Бетербиев как боксёр года и Дмитрий Бивол за лучший нокаут года.