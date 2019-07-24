Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Экс-соперник Усика награжден престижной премией

Экс-соперник Усика награжден престижной премией
10:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мурат Гассиев был награждён премией "Звезда бокса".

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев был награждён премией «Звезда бокса» за поединок с кубинским спортсменом, чемпионом мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Юниером Дортикосом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Церемония награждения прошла в рамках Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

Гассиев победил Дортикоса нокаутом в феврале 2018 года в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В финале турнира Гассиев проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее стало известно, что Гассиев из-за травмы отменил бой с американцем Джоуи Давейко.

25-летний Мурат Гассиев на профессиональном ринге провёл 27 боёв и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом). Единственное поражение российский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который также перешёл в супертяжёлую весовую категорию.

Помимо Гассиева, премии получили Артур Бетербиев как боксёр года и Дмитрий Бивол за лучший нокаут года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
02 Карпаты подписали экс-игрока Динамо
03 Руис затроллил Фьюри
04 Зидан ответил на критику агента Бэйла
05 Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь