Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Усик: Хочу провести бой с Уайлдером

Усик: Хочу провести бой с Уайлдером
11:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр проходит процесс адаптации к супертяжелому весу.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик выразил желание встретиться в ринге с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. Напомним, в скором времени украинцу предстоит провести дебютный бой в хэвивейте.

"Если выбирать между Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, то я бы провел поединок с последним. Уайлдер - единственный из этой тройки, у кого сейчас есть чемпионский пояс.

Прохожу процесс адаптации к супертяжелому весу. Раньше я убирал в килограммах, но сейчас приспособился и буду боксировать в том весе, в котором живу. В данный момент тренируюсь так же, как и перед боями в тяжелом весе. Но я стараюсь к каждому поединку вводить что-то новое", - приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Геннадия Головкина. А известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперником Александра станет камерунец Карлос Такам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
02 Руис затроллил Фьюри
03 Карпаты подписали экс-игрока Динамо
04 Зидан ответил на критику агента Бэйла
05 Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь