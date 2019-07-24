Усик: Хочу провести бой с Уайлдером

Новости спорта: Александр проходит процесс адаптации к супертяжелому весу.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик выразил желание встретиться в ринге с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. Напомним, в скором времени украинцу предстоит провести дебютный бой в хэвивейте.

"Если выбирать между Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, то я бы провел поединок с последним. Уайлдер - единственный из этой тройки, у кого сейчас есть чемпионский пояс.

Прохожу процесс адаптации к супертяжелому весу. Раньше я убирал в килограммах, но сейчас приспособился и буду боксировать в том весе, в котором живу. В данный момент тренируюсь так же, как и перед боями в тяжелом весе. Но я стараюсь к каждому поединку вводить что-то новое", - приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Геннадия Головкина. А известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперником Александра станет камерунец Карлос Такам.