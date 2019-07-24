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Мейвезер вновь раскритиковал Пакьяо

Мейвезер вновь раскритиковал Пакьяо
12:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Флойд одним постом раскритиковал и филиппинца, и своих хейтеров.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что филиппинец Мэнни Пакьяо построил свою карьеру на упоминаниях его имени.

Бывший чемпион мира опубликовал пост в своем Instagram, в котором отреагировал на слухи о возможном реванше с Мэнни.

"Я нахожу очень ироничным тот факт, что каждый раз, когда имя Пакьяо всплывает в СМИ, журналисты также упоминают и меня. Все наследие и карьера Мэнни были построены на ассоциациях с моим именем. Пору уже прекратить использовать мой бренд для получения наживы и накрутки кликов.

На протяжении многих лет я слышал, что якобы боюсь проводить бой с Пакьяо. Но потом, когда мы встретились с ним в ринге, я победил настолько легко, что уделал всех критиков.

Все эти эксперты бокса, хейтеры и завистливая американская "фан-база" либо заткнулись, либо нашли множество причин, почему Пакьяо заслужил реванш.

Думаю, что многих расстроил тот факт, что я побил рекорд Рокки Марчиано. Люди не могут смириться с тем, что черный парень, который бросил школу, превзошел всех и по-прежнему остается непобежденным.

А теперь я ни в чем не нуждаюсь благодаря правильному выбору и рациональным инвестициям. В итоге я всегда буду смеяться последним", - написал Флойд.

Напомним, первый бой между Пакьяо и Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года и завершился победой Флойда единогласным решением судей.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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