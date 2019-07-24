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Усик рассказал, когда станет абсолютным чемпионом хэвевейта

Усик рассказал, когда станет абсолютным чемпионом хэвевейта
15:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец уверен в своих силах.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих планах в супертяжелом дивизионе. Украинец предположил, что ему понадобится 4 поединка, чтобы собрать все пояса в хэвивейте.

"Только Богу известно, сколько боев мне нужно будет провести для достижения этой цели. Лично я думаю, что мне понадобится четыре поединка, чтобы завоевать все пояса.

Бой с Дереком Чисорой? А почему бы и нет? Мы встречались с ним в ресторане недавно. Очень тепло пообщались, пожали друг другу руки и разошлись. Организация боя - это проблема Эдди Хирна, а не моя или Дерека", - приводит слова Усика Youtube-канал Mafia Sports Media.

Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Геннадия Головкина. А известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперником Александра в его дебютном бою станет камерунец Карлос Такам.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Хэвивейт.
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