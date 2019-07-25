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Уайт провалил допинг-тест

Уайт провалил допинг-тест
11:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Что именно нашли в организме британца, не сообщается.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт провалил тест на допинг перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом, который состоялся 20 июля. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, положительный результат показала проба А, которая была взята у Уайта 17 июля. Тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Сообщается, что команда боксера и его промоутер Эдди Хирн знали о результатах допинг-пробы за несколько дней до поединка с Ривасом. Также о проваленном тесте был проинформирован Британский боксерский совет по контролю UKAD.

Однако боксер сразу же подал апелляцию, что дало ему возможность все-таки провести бой. Что именно нашли в организме британца, не сообщается.

В 2012 году Уайт уже был пойман на допинге. Тогда его дисквалифицировали на 2 года.

Напомним, в поединке с Ривасом британец завоевал титул временного чемпиона WBC.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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