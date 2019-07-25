Хирн отрицает положительную допинг-пробу Уайта

Новости спорта: Промоутер заявил, что VADA и UKAD признали боксера чистым.

Промоутер официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (26-1, 18 КО) Эдди Хирн опроверг информацию о том, что допинг-проба боксера дала положительный результат. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я могу подтвердить, что Диллиана Уайта и Оскара Риваса накануне их боя тщательно тестировали VADA и UKAD. Обе организации, а также Британский боксерский контрольный совет признали боксеров чистыми».

Уайт пока не комментирует информацию о допинге.

Ранее чемпион WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) сообщил, что из-за этого теста Уайта не будет проводить реванш против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в Великобритании.

Положительная допинг-проба Уайта была взята перед его боем против Оскара Риваса (26-1, 18 КО), в котором он одержал тяжелейшую победу. Апелляция боксера дала ему возможность провести бой с Ривасом.

В следующем бою британец должен был драться с Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО) за титул WBC.