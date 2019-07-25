Бронер анонсировал возобновление карьеры Мейвезера

Новости спорта: Все – ради реванша с Пакьяо.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) сообщил, что бывший обладатель титулов в пяти весах Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) возобновит карьеру, чтоб еще раз победить Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова Бронера приводит TMZ.

«Безусловно, они будут драться еще раз. Именно поэтому они устроили перепалку в социальных сетях. Это все делается, поскольку Флойд и Мэнни подерутся снова. Мейвезер опять надерет Пакьяо задницу. Он его снова отымеет, после чего они оба завершат карьеру».

В последнем бою Пакьяо победил Кита Турмана (29-1, 22 КО) раздельным решением судей. В следующем бою он не против встретиться с победителем объединительного поединка Шон Портер (30-2-1, 17 КО) – Эррол Спенс (62-7-2, 39 КО).

Ранее Пакьяо и Мейвезер устроили перепалку в сети.

Сам Бронер в следующем бою встретится с украинцем Иваном Редкачем (23-4-1, 18 КО).