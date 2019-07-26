Соперник умершего Дадашева отказался от гонорара за бой

Новости спорта: Субриэль Матиас дал комментарии касательно смерти россиянина.

Колумбийский боксер Субриэль Матиас, с которым провел свой последний бой трагически умерший Максим Дадашев, отказался от гонорара за этот поединок и заявил, что эти деньги ему не нужны.

Отметим, что бой Дадашев - Матиас проходил за звание обязательного претендента на пояс IBF в первом полусреднем весе. За этот поединок колумбиец должен был заработать 75 тысяч долларов.

"Мне не нужны эти деньги. Мы просто идем на ринг, думая о благополучии нашей семьи, не зная, насколько сложно нам придется. Летай высоко, великий воин. Только Бог знает причину произошедшего. Я всегда буду его уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев", - приводит слова Матиаса BoxingNews24.

Напомним, Максим Дадашев после боя с Матиасом потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга" и перенес операцию - у него была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.