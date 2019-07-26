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Хирн: Уайт абсолютно сломлен

Хирн: Уайт абсолютно сломлен
11:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Эдди Хирн уверяет, что Уайта законно допустили к поединку с Ривасом.

Промоутер Диллиана Уайта Эдди Хирн обратился с просьбой не делать поспешных выводов относительно положительной допинг-пробы своего подопечного, а дождаться фактов.

Хирн также рассказал о состоянии Уайта.

"Уайт абсолютно сломлен. Мы разобрались во всем перед боем. Антидопинговые организации позволили ему принять участие в поединке. И это важно, потому как люди думают, что мы пытались утаить эту новость и никто об этом не знал. Но это не так. Процесс был соблюден. Состоялось слушание, на котором Уайта допустили к участию в бою.

Исходя из той информации, которая у меня есть, я не верю, что в этой ситуации виноват Диллиан Уайт. Время все расставит по местам. Нужно подождать, чтобы справедливо оценить ситуацию. Давайте дадим Уайту время, чтобы решить проблему и сделать заявление. Подождите фактов, а потом будете давать оценку", - цитирует Хирна BBC.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
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