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Джошуа - Руис: о реванше объявят на следующей неделе

Джошуа - Руис: о реванше объявят на следующей неделе
18:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал подробности переговоров между командой Руиса и Джошуа.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что о реванше экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и действующего чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса, вероятнее всего, будет объявлено на следующей неделе, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майк Коппинджер.

Пока стороны обсуждают две возможные даты. Если бой состоится в США, то он будет проведён 29 ноября в Нью-Йорке. Если же Руис согласится на поединок в Великобритании, то он пройдёт 14 декабря в Кардиффе.

Напомним, первая схватка боксёров состоялась 1 июня 2019 года. Тогда Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у того титулы чемпиона мира. То было первое поражение британца в профессиональной карьере.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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