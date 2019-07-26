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Уайлдер хочет сразиться с Джошуа, Фьюри и Руисом

Уайлдер хочет сразиться с Джошуа, Фьюри и Руисом
17:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион хэвивейта Деонтей Уайлдер по версии WBC согласен на бой с каждый сильным боксером.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о реальности проведения, так называемых, "громких" поединков с элитными представителями хэвивейта, в число которых входят обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис, непобежденный Тайсон Фьюри и британец Энтони Джошуа.

"В боксе все возможно. У меня и у Энди один промоутер, поэтому организовать бой с ним гораздо легче, чем с другими, однако я открыт для всех. Это захватывающий дивизион, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы сохранить статус чемпиона. Я лучший в мире и собираюсь это доказывать каждый раз, когда выхожу на ринг.

Поединок с Фьюри был невероятным, но спорным. Я считаю, что отправил его в нокаут. Фьюри – нормальный парень. Нам в дивизионе необходимы такие личности, как он, чтобы наш спорт был интересен публике. Я всегда хочу иметь дело с кем-то, кто может устроить великолепное шоу.

Меня часто спрашивают касательно боя с Энтони Джошуа, и я отвечаю, что поражение – это не конец. Топ-боксеров в хэвивейте мало, поэтому перед тем, как завершить спортивную карьеру, хочу доказать всем, что я боксировал с лучшими и победил лучших", – приводит слова Уайлдера talkSport.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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