Ломаченко: В боксе каждый может проиграть

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя против Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа:

- Как ты готовишься к Кэмпбеллу, ведь он техничный и высокий?

- Мы ищем боксеров с похожей антропометрией, стилем бокса. Мы готовимся. 31 августа я буду готов.

- Что он покажет в вечер бокса, как ты думаешь?

- Я не знаю. Мне нет разницы. Я знаю, что я буду делать в ринге.

- Ты можешь проиграть в этом поединке?

- Конечно. В боксе каждый может проиграть. Я также. Но, когда я выхожу в ринг, то никогда не думаю о поражении, думаю только о том, как выиграть бой.

- Ты нервничаешь, когда выходишь в ринг? Выглядит так, будто нет.

- Конечно, немного. Переживаю перед боем, но когда выхожу в ринг, то забываю об этом и концентрируюсь только на сопернике.

- Тебя называют NoMasChenko. Ты заставляешь людей сдаваться.

- Я никогда не думаю о результате, просто показываю свой стиль и свои навыки.

- Ты развиваешь свою карьеру в США. Как важно для тебя драться в Британии, вернуться в Украину, покорить Китай, драться по всему миру?

- Да, это шанс показать кто я есть. Я ставлю перед собой вызовы и заставляю людей запомнить мое имя.