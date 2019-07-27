Хирн подписал контракт с братом Тайсона Фьюри

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18:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Хьюис Фьюри нацелился на чемпионский бой.

Известный британский боксер, экс-претендент на чемпионский титул Хьюи Фьюри заключил соглашение с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing, которое рассчитано на большое количество поединков. Его следующий бой будет объявлен уже через несколько дней.

"Я на седьмом небе от счастья. Очень рад стать частью команды Matchroom и быть подопечным такого промоутера, как Эдди Хирн", - признался Фьюри. - "Мне кажется, что имея за спиной таких людей, я смогу наконец-то раскрыть весь свой потенциал. Следующие несколько лет обещают быть потрясающим временем".

Хьюи Фьюри - 24-летний двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Он провел 25 боев на профиринге, дважды проиграв в 2017 году Хьюи Фьюри уступил Джозефу Паркеру близким судейским решением в поединке за пояс WBO, а осенью 2018 года проиграл в Болгарии Кубрату Пулеву отборочный поединок по версии IBF.

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Бокс, Новости бокса, Хьюис Фьюри.
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