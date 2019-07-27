Хирн объяснил, почему Диллиан Уайт вышел на ринг, провалив допинг-тест

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн посчитал, что нельзя было отменять бой своего подопечного с Ривасом.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который защищает интересы временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта, признался, что он и команда Оскара Риваса знали о проваленном допинг-тесте британца, однако не могли отменять поединок из-за существующего контракта.

"Если случается инцидент с проваленным допинг-тестом и боксеру запрещают участвовать в бою, конечно, команду его оппонента об этом предупреждают. Если бойцу разрешают выйти в ринг, он же не будет подходить к сопернику в четверг или пятницу и говорить: "Просто хочу, чтобы ты знал, что у меня возникли проблемы с допинг-тестом. Мне разрешили драться, но я хочу тебя предупредить".

Если бы Британское антидопинговое агентство или независимая комиссия признали, что Диллиана нельзя выпускать на ринг, он бы не смог драться. Мы прошли через этот процесс. Согласно контракту, я не могу отстранить боксера от поединка, если обоим бойцам разрешили драться.

Это решение приняла комиссия, что я могу сделать? Я понимаю недовольство некоторых людей, но мы подчинялись правилам боксерских организаций. Решение принимали другие люди, а мы просто его выполняли", - приводит слова Хирна Mirror.