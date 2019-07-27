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Ломаченко: Выстоял бы с Фьюри пять или шесть раундов

Ломаченко: Выстоял бы с Фьюри пять или шесть раундов
19:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко также рассказал о спарринге с Александром Усиком.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как бы действовал в ринге с одним из лучших супертяжеловесов мира Тайсоном Фьюри, если вдруг такой бой бы состоялся.

"Думаю, получилось бы продержаться с ним пять или шесть раундов. Я бы постоянно кружил вокруг него, двигался и увиливал. Но я бы устал к пятому или шестому раунду, в какой-то момент я бы остановился, и он бы попал в меня", - заявил Василий.

Также украинский боксер рассказал о совместной тренировке с бывшим абсолютным чемпионом Александром Усиком, во время которой они провели спарринг.

"Когда-то мы с ним провели один спарринг. Он пришел в зал моего родного города, и мы просто поработали на технику. Не могу сказать, кто бы из нас победил, будь мы в одном весе. Я был гораздо быстрее него, но он намного выше", - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу William Hill.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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