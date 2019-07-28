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Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом

Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
01:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа захотел сразу вернуть свои пояса.

1-го июня британский супертяжеловес Энтони Джошуа неожиданно проиграл Энди Руису и потерял три чемпионских пояса.

Многие эксперты считали, что Джошуа до реванша нужно провести промежуточный бой и прийти в себя, однако боксер отказался от такого варианта.

«Джошуа не захотел никаких разминочных или промежуточных боев. Не было даже конкретного обсуждения. Следующий его бой - против Руиса».

«Меня спрашивали, нужно ли сразу снова выходить на ринг с Руисом. Я сказал, что, вероятно, нет, но таково решение».

«Если ты фаворит, то хочешь выйти и получить свой бой. Это рискованно и опасно, однако это же очень интересно», - считает промоутер боксера Эдди Хирн.

Бой пройдет в конце года в США или Уэльсе.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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