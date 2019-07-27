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Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира

Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира
09:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри планирует провести следующий поединок осенью 2019 года.

Ожидается, что он снова выступит в США, чтобы продолжить завоевание заокеанского рынка. В компании ESPN рассчитывают, что Фьюри встретится с американцем.

Вероятнее всего, соперником Тайсона станет экс-чемпион мира по версии IBF Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО), сообщает на свой странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. С учётом уже подписанного контракта на повторный бой с Деонтеем Уайлдером, представители Фьюри не хотят предлагать ему более опасных соперников.

Мартин владел поясом чемпиона мира менее года и получил его благодаря Фьюри. После победы над Владимиром Кличко Тайсон отказался от обязательной защиты пояса. Пояс IBF стал вакантным, и тогда его оспорили Мартин и Вячеслав Глазков. Украинец в ходе боя получил травму ноги, и победа была присуждена Чарльзу. В первом же бою после завоевания титула он проиграл, досрочно уступив Энтони Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Чарльз Мартин.
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