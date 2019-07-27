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Гассиев вернется на ринг в октябре

Гассиев вернется на ринг в октябре
22:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Первый тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал о состоянии здоровья Мурата.

Напомним, боксёр был вынужден отказаться от дебюта в супертяжёлом весе, намеченного на 27 июля. Причиной стала очередная травма.

«Операция Мурату не потребуется, есть проблемы с плечевой мышцей, но не той, которую оперировали. Две недели он будет в Германии проходить лечение, потом приедет домой. Врачи в Германии обещают, что он через две недели будет дома. Насчёт следующего боя мы ориентируемся на октябрь. Надеемся на эту дату. Раньше точно не получится, но и позже не хотелось бы. Соперника не меняем», — приводит слова Сланова «Р-Спорт».

Таким образом, соперником Гассиева останется всё тот же Джои Давейко, с которым Мурат должен был встретиться 27 июля.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
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