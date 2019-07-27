Легенда бокса Чавес стал жертвой вооруженного ограбления

Новости спорта: Мексиканца Хулио Сезара Чавеса ограбили в родной стране.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сезар Чавес-старший пострадал от банды вооруженных грабителей. Об этом сообщает ESPN Deportes.

Легенду мексиканского бокса ограбили в Мехико, куда он прилетел вместе со своим другом для съемок в ТВ-шоу.

"Я стал жертвой ограбления. К моей голове направили пистолет, а затем отобрали часы и золотую цепочку. Человеческую жизнь можно потерять за считанные секунды", - сообщил Чавес.

По информации источника, инцидент произошел недалеко от одного из аэропортов мексиканской столицы. По дороге в центр Мехико автомобиль Чавеса подрезал мотоцикл, а затем вооруженные люди отобрали у экс-боксера цепочку и часы Hublot, которые Всемирный боксерский совет (WBC) подарил ему в мае 2018 года.