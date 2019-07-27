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Команда Сауля Альвареса сделала предложение украинцу Деревянченко

Команда Сауля Альвареса сделала предложение украинцу Деревянченко
12:30 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сауль Альварес может сразиться с Сергеем Деревянченко.

Команда чемпиона мира в среднем весе Сауля "Канело" Альвареса сделала предложение о бое обязательному претенденту по линии IBF Сергею Деревянченко, который сейчас рассматривает его.

Как сообщает The Athletic, накануне стриминговый сервис DAZN также одобрил кандидатуру Деревянченко в качестве возможного соперника для Альвареса.

Что касается переговоров Альвареса о бое с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, они продолжаются, но этот бой сможет состояться только после проведения Ковалевым обязательной защиты против Энтони Ярда. "Бой с Ярдом состоится. Это не обсуждается. Челябинск — это мой дом, и я хочу боксировать здесь. Предложение со стороны Альвареса очень серьезное, мы действительно его рассматриваем, но на предстоящий бой это никак не влияет", — цитирует слова Ковалева РИА "Новости".

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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