Команда Сауля Альвареса сделала предложение украинцу Деревянченко

Новости спорта: Сауль Альварес может сразиться с Сергеем Деревянченко.

Команда чемпиона мира в среднем весе Сауля "Канело" Альвареса сделала предложение о бое обязательному претенденту по линии IBF Сергею Деревянченко, который сейчас рассматривает его.

Как сообщает The Athletic, накануне стриминговый сервис DAZN также одобрил кандидатуру Деревянченко в качестве возможного соперника для Альвареса.

Что касается переговоров Альвареса о бое с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, они продолжаются, но этот бой сможет состояться только после проведения Ковалевым обязательной защиты против Энтони Ярда. "Бой с Ярдом состоится. Это не обсуждается. Челябинск — это мой дом, и я хочу боксировать здесь. Предложение со стороны Альвареса очень серьезное, мы действительно его рассматриваем, но на предстоящий бой это никак не влияет", — цитирует слова Ковалева РИА "Новости".