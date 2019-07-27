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Супертяж Уайт может быть дисквалифицирован на 8 лет

Супертяж Уайт может быть дисквалифицирован на 8 лет
20:12 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Диллиан Уайт может надолго остаться без бокса.

31-летний британский супертяжеловес Диллиан Уайт, в анализах которого были найдены два метаболита запрещенного препарата дианабола, может получить дисквалификацию на восемь лет, которая фактически будет означать окончание его профессиональной боксерской карьеры.

Как сообщают британские СМИ, Уайт узнал о своем положительном тесте за три дня до субботнего боя с Оскаром Ривасом. Утром в день боя состоялось заседание Британского антидопингового комитета, на которое Уайт явился со своими юристами. В итоге он был допущен к поединку против Риваса, которого не уведомили о провале его соперником допинг-теста.

Согласно сообщению Boxingscene.com, количество обнаруженных у Уайта метаболитов дианабола является очень маленьким и вполне может быть следствием применения легальной пищевой добавки, однако даже в этом случае ему грозит дисквалификация, если при проверке второго образца анализов будет подтверждено наличие в них запрещенных веществ.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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