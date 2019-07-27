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Хирн рассказал, где и когда состоится бой-реванш Джошуа - Руис

Хирн рассказал, где и когда состоится бой-реванш Джошуа - Руис
17:10 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Матч-реванш между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа и действующим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в этом весе Энди Руисом-младшим пройдет на большом стадионе в Кардиффе (Великобритания) 14 декабря, сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, добавив, что окончательно это еще не подтверждено.

Руис неожиданно победил Джошуа 1 июня в США техническим нокаутом в седьмом раунде, и Джошуа решил воспользоваться своим правом на реванш, прописанном в контракте на первый бой. Руис выражал желание провести реванш в США или в Мексике, и Хирн ранее подтверждал, что предложения из США тоже рассматриваются, причем, по просьбе самого Джошуа.

«У Энди Руиса есть контрактные обязательства дать реванш, — сказал Хирн в интервью Fighthub. — И я абсолютно не сомневаюсь, что он их выполнит. Энди Руис хороший, прямой парень, он честный человек, но его окружение постоянно нашептывает ему: «не соглашайся на то, не делай этого». Но повторюсь, все подписавшие контракт знают о своих обязательствах. Я почти уверен, что бой пройдет 14 декабря в Кардиффе. Нужно дождаться окончательного подтверждения, но это должно произойти очень скоро».

Говоря о Кардиффе, Хирн имеет в виду 80-ти тысячный стадион Principality Stadium, где Джошуа уже дважды выступал при заполненных трибунах. Principality Stadium является крупнейшим в мире по вместимости футбольным стадионом с раздвижной крышей.

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