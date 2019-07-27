Американский боксер Хэйни дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: 20-летний американец дал прогноз на бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Непобежденный проспект легкого дивизиона Девин Хэйни дал комментарии касательно титульного поединка чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла, который состоится 31 августа.

Американский 20-летний боксер считает, что украинец определенно должен одолеть своего оппонента.

"Все думали, что я буду боксировать за титул WBC. Этого не случилось, но все отлично. Я остаюсь положительно настроенным. Уверен, что вскоре у меня будет возможность побоксировать за пояс.

Думаю, между Ломаченко и Кэмпбеллом будет хороший бой. У Люка длинные руки, он хороший боксер, у него много опыта. Но Ломаченко должен победить несмотря ни на что", - приводит слова Хэйни Fino Boxing.