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Американский боксер Хэйни дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Американский боксер Хэйни дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
13:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: 20-летний американец дал прогноз на бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Непобежденный проспект легкого дивизиона Девин Хэйни дал комментарии касательно титульного поединка чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла, который состоится 31 августа.

Американский 20-летний боксер считает, что украинец определенно должен одолеть своего оппонента.

"Все думали, что я буду боксировать за титул WBC. Этого не случилось, но все отлично. Я остаюсь положительно настроенным. Уверен, что вскоре у меня будет возможность побоксировать за пояс.

Думаю, между Ломаченко и Кэмпбеллом будет хороший бой. У Люка длинные руки, он хороший боксер, у него много опыта. Но Ломаченко должен победить несмотря ни на что", - приводит слова Хэйни Fino Boxing.

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