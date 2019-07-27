Уайлдер назвал причины поражения Джошуа в бою с Руисом

Новости спорта: Деонтея Уайлдера совершенно не удивил результат этой встречи.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что считает чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса непобедимым боксером.

"Если честно, меня не удивил исход боя Энди против Энтони Джошуа. Я знал Руиса, поэтому понимал, что от него можно ожидать. Я до сих пор считаю его непобедимым. Ну и что, что у него одно поражение? Мне кажется, что тогда Энди побил Джозефа Паркера.

К тому же, Джошуа был сломлен сменой обстановки. Он же никогда не проводил поединки в США. А тут ему нужно было выйти в ринг с малоизученным боксером, чтобы защитить свои чемпионские титулы. Да и мой бой против Доминика Бризила также повлиял не него. Думаю, наша встреча создавала дополнительное давление", - приводит слова Уайлдера Talk Sport.