Top Rank организовала сбор средств для семьи Дадашева

Новости спорта: Промоутерская компания Top Rank, которая занималась организацией поединка Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, запустила сбор средств для семьи россиянина на сайте GoFundMe.

На данный момент было пожертвовано чуть более $ 19 тыс. из запланированных $ 500 тыс.

«Top Rank поддерживает тесный контакт с семьёй Макса Дадашева и уже оказала ей материальную поддержку. Бокс, спорт и мировое сообщество объединились, чтобы почтить память Максима, и мы запускаем кампанию по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева», — гласит сообщение.

Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.