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Усик - Такам: где и когда состоится бой

Усик - Такам: где и когда состоится бой
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в октябре.

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 или 19 октября. Об этом сообщил ESPN промоутер Эдди Хирн.

Поединок против камерунца Карлоса Такама, который ранее отменили в мае из-за травмы бицепса Усика, состоится в Чикаго на Wintrust Arena.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что возвращение Александра Усика в ринг ожидается в сентябре.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в тяжелом весе. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Александр Усик - Карлос Такам.
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