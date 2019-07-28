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Арум забеспокоился о бое Ломаченко в Британии

Арум забеспокоился о бое Ломаченко в Британии
15:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Промоутеру Бобу Аруму не нравится ситуация, которая возникла вокруг допинг-скандала с Диллианом Уайтом.

Американский промоутер Боб Арум назвал поведение BBBoC (Британский совет по надзору над боксом) вокруг ситуации с боем Уайта против Риваса "абсолютным позором". Его слова передает журналист Майк Коппинджер.

Также источник сообщает, что Арум "теперь испытывает панику" из-за поездки Василия Ломаченко в Великобританию на бой с Люком Кэмпбеллом.

20 июля Уайт победил Оскара Риваса в Лондоне в отборочном поединке по версии WBC, но недавно появились сообщения о том, что одна из допинг-проб Уайта оказалась положительной на метаболиты дианабола, причем допинг был обнаружен Британским антидопинговым агентством UKAD, об этом знали в BBBoC, но не предали огласке, допустив к поединку.

Ранее похожая ситуация случилась с Владимиром Кличко. Британский боксерский совет и Британское антидопинговое агентство знали о том, что Тайсон Фьюри провалил тест в бою с Кристианом Хаммером, но они никому ничего не сообщили. После этого Фьюри вышел на бой с Кличко и выиграл. Лишь после этого стало известно о положительной допинг-пробе.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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