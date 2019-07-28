Ломаченко: Хочу собрать все четыре титула в легком весе

Новости спорта: Василий Ломаченко высказал свое уважение Люку Кэмпбеллу.

Обладатель титулов WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, чего ждет от боя с Люком Кэмпбеллом и поделился знаниями о своем сопернике.

"Я хочу собрать все четыре титула в легком весе, хочу стать абсолютным чемпионом мира. Рад, что смог многого достичь за короткий срок. Я стал обладателем титулов в трех дивизионах и хочу продолжать.

Что касается непосредственно поединка с Кэмпбеллом, то я помню его по любителям. Мы оба победители Олимпийских игр, у него высокий боксерский IQ, он очень умный. Очень уважаю его как боксера, так и как человека. У нас получится классный бой, и хорошо, что он пройдет в Лондоне. Британские болельщики отлично понимают бокс", - цитирует Ломаченко BoxingScene.