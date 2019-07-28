Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Ковалев отказался от боя с Альваресом

Ковалев отказался от боя с Альваресом
22:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалев признался, что отказался от предложения команды чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса провести бой в ближайшее время.

По словам россиянина, главная причина этого — нежелание срывать выступление в родном Челябинске, где он должен провести поединок 24 августа.

«Совсем скоро друзья на Родине, в родном для меня городе, пройдёт моя обязательная защита принадлежащего мне титула чемпиона мира по версии WBO. Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе.

Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождёт, молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Че. Я хочу вас всех поблагодарить за активность, которую вы проявляете к этому бою, что все места на арене «Трактор» почти уже распроданы", — написал Ковалёв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Такам: где и когда состоится бой
02 Макгрегор обратился к Нурмагомедову
03 Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
04 Дэвис нокаутировал Нуньеса (Видео)
05 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь