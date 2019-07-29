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Арум: Пакьяо победит Мейвезера

Арум: Пакьяо победит Мейвезера
05:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боб Арум дал прогноз на возможный реванш Мэнни Пакьяо с Флойдом Мейвезером.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, с которым ранее сотрудничал чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал последний успех филиппинца. Напомним, 20 июля Пакьяо справился с Китом Турманом.

«Пакьяо победил Кита Турмана. Это большой успех. Я бы посоветовал ему завершить карьеру на такой громкой ноте. Но послушайте, это его собственный выбор, ведь он умный парень. Что касается его возможного повторного поединка с Флойдом Мейвезером, это будет очень большое событие. В этот раз Мэнни одержит победу», — приводит слова Арума Boxingnews24.

Первая встреча Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо состоялась в 2015 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал американец.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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