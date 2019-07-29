Бокс. Постол проведет титульный бой с Рамиресом

Новости спорта: Украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBC.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса, рассказал о дальнейших планах своего подопечного и о потенциальных соперниках.

Функционер заявил, что следующие поединки Рамиреса будут титульными защитами. Главным претендентом на пояс WBC является украинец Виктор Постол, поэтому, если верить словам Арума, наш боксер получит свой шанс завоевать мировое чемпионство.

"Рамиресу нужно провести две обязательные защиты. Одна - пояса WBO, другая - WBC. Надеемся, две организации договорятся и скажут, какая должна быть первой. Постол – претендент по версии WBC, ирландец – по версии WBO.

Ну а после этих двух поединков, если Рамирес продолжит драться так, как с Хукером, то я буду не против организовать большой бой PPV против Теренса Кроуфорда. Думаю, Рамирес может достичь формы, когда сумеет конкурировать с Кроуфордом в полусреднем весе", - рассказал Арум в интервью TBM.