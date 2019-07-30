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Бивол: Почему бы не провести бой с Альваресом

Бивол: Почему бы не провести бой с Альваресом
10:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дмитрий Бивол готов встретиться с мексиканским чемпионом.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол выразил желание провести поединок с мексиканским обладателем титулов IBF, WBA Super и WBC Саулем Альваресом.

"У меня всегда было желание проводить большие бои. Насколько я знаю, DAZN требует от Канело боксировать с Головкиным, но какие-то у них там несостыковки, и Канело захотел боя с Ковалевым. Но насколько я знаю, этот бой тоже не так просто сделать, а дата у него уже есть, и он ищет себе соперника. У меня тоже нет соперника. Почему бы не провести бой? Не то чтобы я его вызываю, но у меня есть желание показать, что я готов к большим боям. Я хочу услышать имя своего соперника, дату следующего боя", — сказал Бивол в интервью Миру бокса.

Ранее сообщалось, что IBF обязала Альвареса провести защиту титула против Сергея Деревянченко и назначила промоутерские торги, но в четвертый раз отсрочила их.

Напомним, Ковалев не сможет отложить бой против Энтони Ярда.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Дмитрий Бивол.
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