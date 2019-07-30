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Усик: Я хотел первым побить Джошуа

Усик: Я хотел первым побить Джошуа
11:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Усик высказал предположения о том, почему Руис выиграл бой с Джошуа.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел стать первым боксером, победившим Энтони Джошуа.

Однако, судьба распорядилась по-другому и теперь украинец встретится с победителем реванша Энди Руис - Энтони Джошуа, за что поблагодарил WBO, принявшую такое решение.

"Я благодарю WBO за принятое решение. Наверное, так должно было быть. Но теперь им некуда деваться. Мне только осталось дождаться реванша и увидеть, с кем именно предстоит провести бой.

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В каждом человеке есть эго. Я действительно хотел первым побить Джошуа. Но это бокс, здесь невозможно просчитать все, никогда не знаешь, что произойдет на самом деле. Позже, когда я анализировал произошедшее, я понял, что ничего страшного не произошло. Просто у Джошуа были какие-то проблемы в ночь боя, а у Руиса их не было.

Не думаю, что Джошуа проиграл Руису из-за роста. Всегда есть какая-то общая проблема. Не имеет значения, высокий твой оппонент или низкий. Все равно, с кем ты боксируешь - с двухметровым парнем или боксером ростом 1,8 метра. Ты готовишься со спарринг-партнерами, которые выглядят точно так же, как и твой соперник. Если бы у Джошуа возникали сложности в боях с низкими боксерами, то это была бы огромная проблема", - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Напомним, что Усик в октябре проведет дебютный бой в супертяжелом весе с Карлосом Такамом.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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