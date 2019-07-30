"Неуважение к боксу": Арум - о допинге Уайта

Новости спорта: Промоутер раскритиковал команду британского супертяжеловеса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум резко высказался о ситуации с проваленным допинг-тестом временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом.

Американский функционер считает, что этот инцидент необходимо тщательно расследовать, поскольку Уайт также вышел на ринг в "странных" перчатках.

"Они обязаны были поставить в известность Оскара Риваса о проваленном допинг-тесте. Это тотальное неуважение к боксу, особенно к британскому. Здесь явно что-то не так, поэтому необходимо расследовать этот эпизод.

Я сейчас говорю не только о допинге. Там ведь и с перчатками что-то не так. В последнем раунде, когда у Уайта были проблемы, рефери прерывал бой каждые 20 секунд и предупреждал Риваса.

Во-первых, необходимо было запретить Уайту боксировать. Во-вторых, они согласовали определенные перчатки для бойцов, но в итоге Уайт вышел на ринг в перчатках другого бренда. Его команда сказала, что их поздно менять.

Мало того, что эти перчатки были несанкционированными, так их еще и не разрешили проверить их после боя. Превратили бокс в бизнес и плевать хотели на боксеров", - приводит слова Арума BoxingNews24.