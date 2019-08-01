Хэйни: Ломаченко - невероятный боксер

Новости спорта: 20-летний американец считает, что Василий завоюет все пояса в своей весовой категории.

Непобежденный проспект легкого дивизиона Девин Хэйни дал комментарии касательно титульного поединка чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла, который состоится 31 августа.

Перспективный 20-летний боксер считает украинца безоговорочным фаворитом в этом противостоянии, однако считает, что Кэмпбелл сначала будет доминировать.

"Конечно, я буду смотреть этот бой. У Кэмпбелла есть преимущество в росте, он также очень опытный. Что касается Ломаченко, то он - невероятный боксер. Я думаю, это будет хороший бой.

Думаю, в начале боя Кэмпбелл задаст Ломаченко проблем, но считаю, в течение боя Ломаченко будет оказывать давление на Кэмпбелла и раскусит его. Думаю, что Ломаченко победит", - заявил Девин.

Также Хэйни поделился мнением о том, останется ли Василий Ломаченко в легкой весовой весовой категории, когда станет абсолютным чемпионом мира.

"Я чувствую, что 63,5 кг для него слишком большая категория. Я не вижу, что Ломаченко задержится в легком дивизионе. Если он станет абсолютным чемпионом мира в этом весе, то ему особо нечего делать после этого.

Если он поднимется в весе, чувствую, что там парни будут для него слишком крупными. Не думаю, что он поднимется в весе. Кто знает, может он будет защищать свой абсолютный титул", - приводит слова Хэйни IFL TV.