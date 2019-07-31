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"Дайте ему шанс": Хирн - о допинге Уайта

"Дайте ему шанс": Хирн - о допинге Уайта
18:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер надеется, что его подопечного оправдают в допинговом скандале.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который защищает интересы британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, прокомментировал информацию о том, что его подопечного лишили временного чемпионства WBC в хэвивейте и статуса обязательного претендента на пояс Деонтея Уайлдера.

Британский функционер призвал общественность не делать поспешных выводов и подождать появления фактов нарушения антидопинговых правил.

"Дайте Уайту шанс все доказать. Подождите, пока появятся факты. Диллиан и его юристы в данный момент активно работают, чтобы очистить его имя и раскрыть правду. В боксе действуют строгие правила, что каждый, кто осознанно принимает допинг, должен быть дисквалифицирован.

Есть факты, о которых мы знаем: Уайту разрешили драться Национальная антидопинговая панель, Британское антидопинговое агентство и Британский боксерский совет. Никаких подозрений в сторону Диллиана у них не было, почему у WBC они должны быть?

Уайту понадобилось 600 дней, чтобы получить статус обязательного претендента, это было очень тяжело. Однако они быстро лишили его статуса временного чемпиона, несмотря на все факты", - приводит слова Хирна Sky Sports.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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