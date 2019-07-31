Хьюи Фьюри: Я в восторге от новости о бое с Поветкиным

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Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри проведет поединок против россиянина Александра Поветкина. Бой состоится в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Молодой 24-летний британец поделился эмоциями о предстоящего поединка и мнением о своем именитом сопернике.

"Я в восторге от новости о бое с Поветкиным. Это именно тот тип поединка, участником которого я хотел стать. Matchroom Boxing сумел мне обеспечить соперника с именем, чего я так ждал. Поветкин - опасный соперник.

Это очень серьезный бой, но я уверен, что мне удастся победить. Поединок с Александром даёт мне большие возможности. Как только возник такой вариант, я сразу же сказал "да". Бой с Поветкиным выводит меня на совершенно новый уровень", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, бой Поветкин - Фьюри состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.